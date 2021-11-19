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Вакцинация от коронавируса в России

Около 8,5 тыс. жителей Подмосковья получили бумажные сертификаты с QR-кодом в МФЦ

Услуга актуальна для жителей, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификат.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 8,5 тыс. жителей Московской области получили бумажные сертификаты переболевшего и вакцинированного от новой коронавирусной инфекции с момента оказания услуги в МФЦ региона, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

"С 16 ноября в МФЦ Московской области стали выдавать бумажные сертификаты переболевшего и вакцинированного от коронавируса. За три дня сертификаты с QR-кодом получили 8,5 тыс. жителей. Распечатать документ можно как в окнах приема, так и с помощью консультанта в цифровой зоне МФЦ. Для приема граждан работают 127 офисов и 218 территориальных подразделений", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи Московской области Максима Рымара.

В материале пояснили, что услуга актуальна для жителей, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификат. Для получения услуги в МФЦ при себе необходимо иметь паспорт, при наличии - полис ОМС и СНИЛС. Если нужен экземпляр сертификата на английском языке, с собой нужно иметь загранпаспорт.

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РоссияВакцинация от коронавируса в России
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