Искусственное восстановление 820 га леса провели в Туве в 2021 году

ТАСС, 19 ноября. Искусственное лесовосстановление провели по национальному проекту "Экология" в Туве на территории 820 га. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" выполнены лесовосстановительные работы на месте вырубленных и погибших лесных насаждений. Посадка лесных насаждений проведена на 820 га", - сообщила пресс-служба.

Также естественным способом было восстановлено 6 480 га леса. Таким образом, обеспечено увеличение площади лесовосстановления на площади 7 300 га. Годовой план выполнен на 100%.

В 2020 году в Туве искусственное лесовосстановление провели на площади 500 га.

Тува занимает одно из лидирующих мест в Сибири по площади лесов. Общая площадь лесного фонда республики составляет почти 11 млн га, в том числе покрытая лесом площадь - свыше 8 млн га. Основной угрозой для леса стали пожары.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по нескольким направлениям, среди которых сохранение лесов. Так, по планам, площадь ежегодных посадок леса будет равна площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.