Подразделения ЗВО передали 3 т медицинского кислорода в больницы Тверской области

ТАСС, 19 ноября. Авиационные подразделения Западного военного округа (ЗВО) передали 3 т сжиженного кислорода в медицинские учреждения Тверской области в связи со сложной эпидемической обстановкой в регионе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЗВО.

"В связи со сложной эпидемической обстановкой в ряде регионов северо-запада России авиационные подразделения Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают оказывать помощь в обеспечении жидким кислородом пациентов гражданских больниц. В Тверской области военнослужащие истребительного авиационного полка передали для нужд гражданских больниц дополнительно 3 т сжиженного кислорода", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, помощь регионам оказывается по указанию министра обороны РФ после обращений ряда глав регионов. Аэродромы ЗВО оснащены кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения жидкого и газообразного кислорода медицинского качества в полевых условиях.

"Западный военный округ уже передал в областные и региональные больницы более 57 т кислорода. Обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба боеготовности авиационных соединений и воинских частей ЗВО", - добавили в пресс-службе.

В Тверской области, по данным регионального оперативного штаба на 19 ноября, с начала пандемии вывялено 84 229 случаев заражения коронавирусом, в том числе 389 за последние сутки. Выздоровели 71 759 человек, 2 000 пациентов умерли. Пик заболеваемости был отмечен в регионе около двух недель назад, 4 ноября был подтвержден 401 случай заражения коронавирусом, затем началось постепенное снижение ежесуточного показателя. Инфекционные госпитали развернуты на базе 16 медицинских учреждений, по информации на 18 ноября, в них свободны порядка 900 мест, что составляет около 30% от общего числа.