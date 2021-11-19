Власти Ингушетии попросили включить строительство двух молодежных центров в нацпроект

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о включении проекта строительства центра военно-патриотического воспитания "Авангард" в Ингушетии в нацпроект "Образование". Об этом Калиматов сказал в ходе выступления перед сенаторами в рамках "Часа субъекта РФ".

"У нас 36% составляет численность молодежи, поэтому это огромный потенциал. <...> В этой связи хотел бы обратиться к вам [с просьбой] о включении в проект "Патриотическое воспитание" строительства Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", а также многофункционального центра "Дом молодежи", - сказал он.

Ранее сообщалось, что строительство центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" требует 150 млн рублей. Как отмечалось, самостоятельно построить данный объект региону не позволяют действующие бюджетные ограничения.

Центр "Авангард" планируется построить в городе воинской славы Малгобек, на территории парка им. Серго Орджоникидзе, где есть необходимая инфраструктура.

О планах по создании в Ингушетии центра военно-патриотического воспитания "Авангард" власти региона сообщили в начале 2020 года. В частности, планируется строительство жилого круглогодичного корпуса на 200 мест. В настоящее время на территории будущего центра есть спортивная площадка, футбольное поле, актовый зал, административное здание, в котором расположен пищеблок на 80 мест.