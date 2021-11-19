В Северной Осетии за неделю почти в 1,5 раза увеличились темпы вакцинации

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в Северной Осетии на прошлой неделе, это на 4 тыс. человек больше, чем неделей ранее. Об этом сообщил ТАСС глава республики Сергей Меняйло.

"Вырос объем вакцинации. Вот за прошлую неделю больше 13 тыс., на позапрошлой неделе - 9 тыс. А были недели в самом начале, когда 200 человек, 300 человек, 1 тыс., ну может быть больше", - сказал Меняйло.

По его словам, в настоящее время наблюдается стабилизация по количеству заболевших коронавирусом. "Количество выписываемых и количество поступивших в стационар примерно равно. То есть оборот коек есть, дополнительных коек пока разворачивать не надо", - отметил руководитель республики.

Также в понедельник в республику поступили 105 кислородных концентраторов. В ближайшее время будут закуплены еще 100. Кроме того, в республике планируется строительство четырех кислородных станций на базе медицинских учреждений.

"Первая волна была, если помните, сравнительно слабая, вторая волна посильнее, третья волна самая мощная получилась. Нагрузка на систему здравоохранения выросла не только в Осетии, но и во всех регионах. На сегодняшний день меры были предприняты минимально жесткие для того, чтобы эту волну сбить", - сказал глава республики.

Всего по состоянию на 18 ноября в ковид-стационарах Северной Осетии находятся 954 человека. В республике развернуто 1 268 коек, из которых свободны - 314. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 35,1%, из них лиц старше 60 лет - 24,9%. В республике введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. На удаленный формат работы переведены сотрудники в возрасте старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Также на территории Северной Осетии в заведениях общественного питания, театрах, кинотеатрах, в торговых центрах действует система QR-кодов.