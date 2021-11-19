Минпросвещения сообщило о росте числа педагогов-психологов в системе общего образования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ отмечает положительную динамику численности педагогов-психологов в системе общего образования. Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов в пятницу.

"Мы видим положительную динамику численности педагогов-психологов в системе общего образования. В этом направлении приняты дополнительные меры по развитию психологической службы в системе образования, в том числе в части методического обеспечения ее функционирования. Вопрос сохраняет свою актуальность, и нами продолжена работа в данном направлении", - сказал он на пленарном заседании III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства.

По словам Грибова, Минпросвещения также пристально следит за созданием условий для доступного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями и инвалидов.

"Один из самых острых вопросов - это кадровое обеспечение специальных условий получения образования данной категории обучающихся. Перед регионами остаются задачи по своевременному выявлению детей с особыми образовательными потребностями, прогнозирование потребности в подготовке кадров, проработка различных вариантов привлечения педагогов дефектологического профиля. Данный вопрос вынесен на обсуждение на заседании координационного совета в этом квартале", - заявил замминистра.

Еще одна приоритетная задача министерства в рамках Десятилетия детства - это постоянный контакт с родителями, отметил Грибов. "Нашими педвузами продолжается работа по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей на основе грантовой поддержки из федерального бюджета", - заключил он.

29 мая 2017 года президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России 2018-2027 годах Десятилетием детства. Проводимые в его рамках мероприятия стали продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей и направлены на совершенствование госполитики в сфере защиты детства.