Эксперт рассказал, какие могут быть противопоказания к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Противопоказания к вакцинации от коронавируса можно поделить на две группы: непреодолимые, с которыми в ближайшей перспективе ничего сделать нельзя, и преодолимые, временные противопоказания. Доля первых среди населения может оставлять около 2%, вторых - более 10%, сообщил в пятницу кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Я бы все противопоказания разделил на две группы: преодолимые и непреодолимые. К непреодолимым противопоказаниям можно отнести беременность до 22 недели гестации, <...> детский возраст до 18 лет, некупируемые аутоиммунные заболевания и онкологические заболевания. Вот это те противопоказания, с которыми что-то сделать в ближайшей перспективе практически невозможно. Таких противопоказаний на самом деле очень немного, я не думаю, что эта доля превысит как-то 2%, скорее всего еще меньше", - сказал он в пятницу на пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

Вторая же группа так называемых преодолимых противопоказаний может быть у более 10% населения, однако они все являются временными. В частности, к данной категории относятся аллергические реакции. В период обострения аллергии вакцинироваться от ковида не стоит, однако когда острая фаза пройдет, нужно делать прививку. По такому же принципу следует вакцинироваться и лицам с хроническими заболеваниями - только в период ремиссии.

"Очень большая группа противопоказаний - острые респираторные инфекции. Если у человека насморк, боль в горле, температура 39 [градусов], мы не будем его вакцинировать. Мы его лечим, вылечиваем от имеющейся инфекции и после того, как его иммунная система восстановится, мы его с радостью ждем на вакцинациию", - добавил Вознесенский.