В Ингушетии до конца года в рамках нацпроектов проведут более 80 мероприятий

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 80 мероприятий почти на 12 млрд рублей планируется провести в Ингушетии до конца текущего года в рамках национальных проектов, сообщил в пятницу глава региона Махмуд-Али Калиматов в рамках "Часа субъекта" на заседании Совета Федерации.

"Особую роль играют национальные проекты. <…> В текущем году завершение [планируется] более 80 мероприятий почти на 12 млрд рублей", - сказал он.

Калиматов обратил внимание на специфику реализации нацпроектов в Ингушетии. "Если в рамках реализации национальных проектов в других регионах социальная инфраструктура совершенствуется, то в нашей республике она создается, соответственно, у нас существует ряд вопросов и проблем, связанных с нехваткой объектов социальной направленности", - отметил глава региона.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.