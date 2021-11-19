Глава Минобрнауки вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам вузов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам российских вузов. Торжественное вручение состоялось в День преподавателя высшей школы, который отмечается в РФ 19 ноября.

"Дорогие друзья, мне кажется, это знаменательный день, в первый раз мы празднуем с вами родной наш праздник. Хочу выразить вам искренние слова признательности и благодарности, преподавательский труд особый. И преподаватели всегда особые, уникальные люди, поскольку работают они с молодым, подрастающим поколением. Здесь надо иметь специальный подход для того, чтобы не просто передать знания, а сформировать определенные компетенции и вырастить профессионала", - сказал глава Минобрнауки на церемонии награждения.

Награды получили представители Московского архитектурного института (государственной академии), Московского городского педагогического университета, Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного технологического университета "Станкин", Российского нового университета, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Российского государственного университета имени Алексея Николаевича Косыгина, Российского университета дружбы народов, Московского политехнического университета, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) и других.

"Отдельно каждого из тех, кому мне сегодня удалось вручить заслуженные награды, я поздравляю. Это признание ваших заслуг, это признание вашего таланта, мастерства, профессионализма", - подчеркнул Фальков.

День преподавателя высшей школы отмечается 19 ноября, в день рождения основателя Московского государственного университета и российского ученого и просветителя Михаила Ломоносова. В этом году праздник отмечается впервые.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки РФ совместно с Общественной палатой рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы.