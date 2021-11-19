Эксперт: вакцинация от гриппа позволила снизить заболеваемость в РФ в 147 раз с 1997 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от гриппа позволила снизить заболеваемость гриппом в 147 раз в 2020 году по сравнению с 1997 годом, рассказал в пятницу кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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"На 2020 год благодаря массовой вакцинации от гриппа у нас заболеваемость сократилась, по-моему, в 147 раз по сравнению с 1997 годом. Я считаю, что это один из колоссальнейших примеров эффективности вакцинопрофилактики", - сказал он на пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

Вознесенский отметил, что вирус гриппа обладает очень сильной изменчивостью. По его словам, вакцина - это единственная эффективная профилактика вирусных инфекций.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в России от гриппа привито 31,5% населения при целевом показателе в 60%.