{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голикова призвала россиян вакцинироваться от ковида до Нового года

В стране зарегистрировано уже пять вакцин: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию от коронавируса перед новогодними каникулами.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала она журналистам в пятницу.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 256,1 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 257 068 случаев заражения, выздоровели 7 956 254 человека, умерли 261 589. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%
В Подмосковье - 69,6%
Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%
Читать полностью