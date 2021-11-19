Голикова призвала россиян вакцинироваться от ковида до Нового года

"Многие уже сегодня думают, как провести новогодние каникулы. И чтобы все прошло по плану, в подготовку стоит внести важный пункт: пройти вакцинацию от COVID-19", - сказала она журналистам в пятницу.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В стране зарегистрировано уже пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 256,1 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 257 068 случаев заражения, выздоровели 7 956 254 человека, умерли 261 589. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.