Голикова: ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в трех регионах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ситуация распространением коронавирусной инфекции осложнилась в трех регионах России за последнюю неделю, при этом в одном субъекте страны наблюдается улучшение эпидемической обстановки. Об этом в пятницу сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия", - сказала она.