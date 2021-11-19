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Голикова: в 11 регионах уровень коллективного иммунитета к ковиду превышает 60%

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в стране необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 60% в 11 регионах России. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сказала она.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения. Голикова впоследствии заявляла, что надеется на его достижение до июня 2022 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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