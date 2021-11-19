Голикова: в 11 регионах уровень коллективного иммунитета к ковиду превышает 60%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 60% в 11 регионах России. Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа", - сказала она.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения. Голикова впоследствии заявляла, что надеется на его достижение до июня 2022 года.