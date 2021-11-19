Власти Петербурга согласовали архитектурный облик аэровокзала в Левашово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Аэровокзал, который планирует построить компания "Газпром авиа" на аэродроме Левашово, получил согласование архитектурного облика от властей Петербурга, следует из материалов городского комитета по градостроительству и архитектуре.

"Перечень разрешений о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта: аэропортовский комплекс на аэродроме Левашово, дата решения (о согласовании - прим. ТАСС) - 16 ноября 2021 года", - говорится в материалах.

Согласно опубликованному ранее распоряжению правительства, "Газпром авиа" получит аэродром совместного базирования Левашово в Санкт-Петербурге в концессию. На аэродроме предполагается реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство объектов обслуживания воздушного движения и обеспечения полетов, а также сооружение аэровокзала и другой инфраструктуры, необходимой для обеспечения деятельности гражданского аэропорта.

Согласно распоряжению правительства, "Газпром авиа" должна будет реконструировать часть объектов, еще часть - построить. Реконструкция объектов должна быть завершена до 2022 года. Какие именно объекты будут построены, в документе не перечислялось.