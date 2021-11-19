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Прививку от ковида первым компонентом вакцины в Москве сделали более 6 млн раз

Прививку от ковида первым компонентом вакцины в Москве сделали более 6 млн раз - стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%
В Подмосковье - 69,6%
Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%
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