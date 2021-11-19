Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 67,1%. Прививку первым компонентом вакцины в городе сделали более 6 млн раз, следует из опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу данных.
"По данным на 19 ноября, 6 080 506 - вакцинация первым компонентом, 5 538 247 - полная вакцинация, 67,1% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.
В Подмосковье прививку от коронавируса первым компонентом вакцины сделали свыше 4 млн раз, коллективный иммунитет достиг 69,6%.
"Данные по вакцинации от COVID-19 в Московской области на 19 ноября. 4 256 971 - вакцинация первым компонентом, 3 951 881 - полная вакцинация, 69,6% - коллективный иммунитет", - сообщается на сайте.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более 1,1 млн пожилых людей сделали прививку от коронавируса в столице, на людей старшего возраста приходится 85% смертей после заражения. Уже 200 тыс. человек в Москве сдали экспресс-тесты на ковид в специальных центрах.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 911 956 случаев заражения, из них 3 371 за последние сутки. Выздоровели 1 716 433 человека, умерли 33 162.