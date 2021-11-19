Коллективный иммунитет к ковиду в Москве превысил 67%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 67,1%. Прививку первым компонентом вакцины в городе сделали более 6 млн раз, следует из опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу данных.

"По данным на 19 ноября, 6 080 506 - вакцинация первым компонентом, 5 538 247 - полная вакцинация, 67,1% - коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.