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Москалькова сообщила, что 30% обращений, касающихся алиментов, поступает от отцов

Задолженность по алиментам в России превышает 156 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 30% обращений к ней, касающихся выплаты алиментов, поступает от отцов.

"Ко мне сегодня приходит все больше обращений, связанных с выплатами алиментов, взыскиваемых в пользу отцов с матерей, которые оставили своих детей или были лишены прав. 30% жалоб, связанных с алиментами, приходит от мужчин о взыскании с мамы алиментов", - сказала она в пятницу в ходе форума "Культура отцовства - права и обязанности мужчин в семье и социуме" в Общественной палате РФ.

Ранее сообщалось, что задолженность по алиментам в России превышает 156 млрд рублей, с начала года приставы добились взыскания 22 млрд рублей.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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