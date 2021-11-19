Заболеваемость ковидом в Москве после нерабочих дней снизилась вдвое

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московские власти видят "очень хороший эффект" от введения нерабочих дней в столице, благодаря чему заболеваемость коронавирусом уменьшилась вдвое и продолжает снижаться. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект <...>. Если сравнивать период, скажем, четверговые показатели, которые были, вот, на этой неделе, и, скажем, 2-3 недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению госпитализаций, по другим показателям, по пневмонии и так далее. То есть это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Власти Москвы и Подмосковья ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей заболеваемости коронавирусом. С 28 октября по 7 ноября в столице и области были объявлены нерабочие дни.

Были закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, школьники ушли на каникулы, а вузы и средние профессиональные учебные - на дистанционный режим. Продолжали работу только продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки.