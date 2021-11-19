Увеличено количество машин со спецсигналами в распоряжении Госдумы и Кремля

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Число автомобилей со спецсигналами в распоряжении Госдумы увеличено с 13 до 17, а для администрации главы государства - с 25 до 26. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документом внесены изменения в количество машин, на которые устанавливаются мигалки, в соответствующем перечне госорганов. В строке, касающейся администрации президента, в новом указе установлена цифра в 26 машин (ранее было 25), а в строке с Госдумой - 17 машин (было 13).

Изменения коснулись также управления делами президента РФ: число машин со спецсигналами в распоряжении этой структуры увеличено с 1 до 11. В документе, однако, отмечается, что это количество "определено с учетом девяти резервных транспортных средств" для различных госорганов на случай технической неисправности. Предоставление чиновникам правительства, администрации президента, Счетной палаты, Главного управления специальных программ президента РФ, а также представителям Госдумы и Совфеда резервных машин с мигалками до устранения поломок на закрепленных за ними служебных автомобилях "осуществляется по предложению Управления делами президента РФ на основании решения руководителя государственного органа или уполномоченного им лица", указано в документе.

Как и прежде, региональные власти смогут использовать мигалки только в пределах своих субъектов Федерации (для руководства Москвы и Подмосковья это касается всего Московского региона, для властей Петербурга и Ленинградской области - территории обоих этих субъектов Федерации, аналогично - для Крыма и Севастополя). Остальные государственные органы будут иметь право использовать спецсигналы по всей территории страны. Кроме того, новый указ содержит дополнение, что мигалки могут устанавливаться на машины "в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

Указ содержит еще одну поправку: если раньше запрещалось нецелевое использование транспортных средств с мигалками только при наличии на таких машинах цветографической раскраски (как у машин оперативных и экстренных служб, правоохранительных органов и так далее - прим. ТАСС), то теперь это относится ко всем автомобилям со спецсигналами.