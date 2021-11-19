В Чувашии в ближайшие дни может начаться выдача QR-кодов людям с высоким титром антител

ТАСС, 19 ноября. Система выдачи QR-кодов гражданам с высоким титром антител может быть запущена в пилотном режиме в Чувашии в ближайшие дни. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"В ближайшие дни эта работа (по созданию алгоритма генерации QR-кодов - прим. ТАСС) будет завершена. Она ведется совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором. И мы готовы даже в пилотном варианте в Чувашской Республике запустить данный алгоритм, потому что технологически, технически, организационно мы готовы", - сказал собеседник агентства.

Николаев пояснил, что на сегодняшний день в республике полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. "Алгоритм предполагает дополнительную сдачу анализов, причем, анализы будут проводиться двумя лабораториями, аккредитованными правительством Чувашской Республики, это лаборатория кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. Забор анализов может быть осуществлен в любом районном центре районными больницами и доставлен в эту лабораторию для удобства людей, которые желают подтвердить количество антител. Такая практика нужна для того, чтобы отсечь фальшивые справки, которые, естественно, могут быть", - уточнил он.

По словам главы республики, чтобы исключить субъективное мнение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр того или иного человека будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. "Таким образом, в случае реализации данного механизма, в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код", - отметил Николаев.

Глава Чувашии добавил, что очень важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантии того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код.

В Чувашии, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по республике, до 1 ноября работники потребительского сектора, центров занятости населения, предприятий общественного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и ряда других объектов должны были пройти вакцинацию против коронавируса первым компонентом либо однокомпонентной вакциной. Вторым компонентом сотрудники этих организаций должны привиться до 1 декабря. Руководителям организаций этих сфер вменяется в обязанность с 1 ноября отстранять от работы или переводить на дистанционный режим граждан, не имеющих ни одной прививки от коронавируса. С 1 декабря это требование будет распространяться на работников, не имеющих законченного курса вакцинации.