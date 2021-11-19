Кабмин дал поручения по контролю за прохождением отопительного сезона

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ дало поручения федеральным министерствам и региональным властям по контролю за прохождением отопительного сезона. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина, где опубликован перечень решений по итогам заседания 17 ноября.

Так, Минэнерго, Минстрою и Ростехнадзору вместе с властями регионов необходимо "обеспечить контроль за прохождением субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства осенне-зимнего периода 2021-2022 годов". "О результатах ежемесячно докладывать в правительство РФ, итоговый доклад представить до 30 апреля 2022 года", - указывается в списке решений.

Министру энергетики Николаю Шульгинову и главе Минстроя Иреку Файзуллину нужно взять под личный контроль формирование запасов топлива, необходимых для прохождения зимнего сезона субъектами электроэнергетики и предприятиями ЖКХ.

Региональным властям совместно с органами местного самоуправления рекомендовано принять меры по обеспечению полной готовности к холодному периоду, а также по сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями и недопущению увеличения задолженности.

Кабмин также распорядился оснастить социально-значимые объекты автономными резервными источниками электроснабжения и необходимой спецтехникой для ликвидации последствий возможных сбоев. Кроме того, согласно перечню решений, регионы должны в целом обеспечить надежную эксплуатацию объектов энергетики, жилищного фонда и коммунального хозяйства в осенне-зимний период.

"Соответствующую информацию до 30 апреля 2022 года представить в Минэнерго России и Минстрой России", - указывается на сайте кабмина.