Калининградский губернатор изолировался на рабочем месте после положительного ПЦР-теста

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов изолировался на рабочем месте из-за положительного теста на коронавирус. Заболевание проходит в легкой форме, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте", - сказал руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

Результаты теста стали известны после оперативного совещания в областном правительстве, которое состоялось в пятницу, добавил Лысков.

Губернатор будет оставаться на самоизоляции до получения отрицательного ПЦР-теста, сказал ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства. "Губернатор будет оставаться на рабочем месте весь период самоизоляции, которая продлится до получения им первого отрицательного ПЦР-теста", - сказал он.

Алиханов ранее вакцинировался от коронавируса.