Минобрнауки завершило актуализацию образовательных стандартов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России полностью завершило обновление образовательных стандартов высшего образования, заявил в пятницу замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев на VII всероссийском форуме "Национальная система квалификаций России".

"Нами завершена работа по актуализации образовательных стандартов в соответствии с требованиями профстандартов на 100%. Актуализация прежде всего предусматривает не только интеграцию компетенций, но и новые возможности: это разработка вузами гибких образовательных программ, сопряжение требований разных стандартов, расширение практической подготовки", - заявил Афанасьев.

По его словам, в рамках актуализации стандартов были сняты ограничения, касающиеся приглашения к преподаванию специалистов без ученых степеней.

"Сняты барьеры на привлечение практиков к преподаванию, из стандартов убраны требования, скажем, по доли научных публикаций, нет требования жесткого такого, как раньше, к наличию ученых степеней. И решениями вузов практики могут быть интегрированы в образовательный процесс и привносить тот опыт, которого зачастую лишены преподаватели вузовские в классическом смысле этого слова", - добавил он.