Минобрнауки увеличит число бюджетных мест для африканских студентов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России учтет потребность в увеличении числа бюджетных мест для африканских студентов в пределах установленной правительством РФ квоты. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Наталью Бочарову.

"При формировании Минобрнауки России планов приема на следующие годы потребность увеличения количества мест для граждан стран Африканского союза в пределах квоты будет обязательно учтена. Данная инициатива особенно актуальна в рамках реализации одной из важнейших для Африканского союза задач по совершенствованию подготовки африканских кадров, главным образом в области точных наук", - отметила Бочарова в ходе встречи с председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махамутом.

В сообщении отмечается, что всего в российских вузах сегодня обучается более 27 тыс. африканских граждан, из них более 5 тыс. - за счет бюджетных средств в пределах квоты правительства.

Согласно постановлению правительства, квота на образование в России иностранных граждан не превышает в 2021 году 18 тыс. человек, в 2022 году - 23 тыс. человек и начиная с 2023 года - 30 тыс. человек.