В ВОЗ призвали государства учитывать вопросы прав человека при введении локдаунов

ЖЕНЕВА, 19 ноября. /ТАСС/. Государства сами определяют меры реагирования на пандемию коронавируса, однако при этом необходимо учитывать воздействие этих шагов на права человека. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб, комментируя по просьбе журналистов действующий с 15 ноября в Австрии локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19, а также решение австрийского правительства о подготовке к введению в 2022 году обязательной вакцинации.

"Страны должны проявлять подход, основанный на оценке риска, чтобы пресечь передачу [инфекции]", - сказала Шаиб, добавив, что эту работу необходимо осуществлять, "базируясь на оценке собственной национальной эпидемиологической ситуации". Она дала отрицательный ответ на вопрос о том, должна ли вакцинация, с точки зрения ВОЗ, быть обязательной. Вместе с тем, по ее словам, "вопросы иммунизации решаются внутри национальной сферы, государства сами принимают решение" на этот счет.

Говоря о позиции ВОЗ относительно локдаунов, Шаиб пояснила: "Применение того, что называют селективным локдауном, в отношении специфической группы [людей], а не всех остальных групп, имеет определенные этические последствия и последствия для прав человека". "Все, действительно, зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране, но при этом нужно иметь в виду, что селективные локдауны окажут определенное влияние на этическую сторону и права человека", - сказала официальный представитель.

В этой связи ВОЗ рекомендует странам "продолжать предпринимать все возможные усилия для обеспечения наличия вакцин, доступных для всех групп, как это определено в национальной программе". "Очень важно, чтобы у людей был доступ к вакцинации", чтобы вакцинация "была разъяснена" и "поощрялась", резюмировала Шаиб.

В пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна из-за сложной ситуации с распространением коронавируса начинает подготовку в введению обязательной вакцинации от COVID-19. По его словам, такая мера должна быть осуществлена с февраля 2022 года. Шалленберг сообщил также, что с 22 ноября страна вводит общенациональный локдаун для всех жителей страны. Ранее австрийское правительство ввело с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19.