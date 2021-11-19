Волонтерские центры для консультации свердловчан о работе QR-кодов заработали в ТЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Специально оборудованные центры, где волонтеры смогут проконсультировать жителей Свердловской области по вопросам вакцинации и QR-кодов, открылись в трех ТЦ Екатеринбурга. На следующей неделе их количество планируется увеличить, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"С сегодняшнего дня в "Меге", "Гринвиче" и VEER Mall заработали специальные центры, в которых волонтеры консультируют уральцев по вопросам прививок от коронавируса, QR-кодам и так далее. На следующей неделе мы развернем такие центры и в других мобильных пунктах вакцинации", - написал он.

Куйвашев отметил, что волонтеры и раньше помогали жителям, но сейчас у них появились оборудованные рабочие места, где при необходимости можно будет распечатать QR-код. "Здесь же волонтеры расскажут, например, какие документы нужны для вакцинации, как зарегистрироваться на госуслугах, какие бывают вакцины и почему они безопасны", - добавил глава региона.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, который сейчас прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 171 242 случая заражения, выздоровели 151 518 человек, умерли 8 056 человек. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 45%. В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.