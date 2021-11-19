Польша приостановит грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте "Кузница"

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Польские власти приняли решение приостановить с 21 ноября грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". Об этом сообщил в пятницу Госпогранкомитет Белоруссии.

"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", - отмечается в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

В этой связи, проинформировали в погранкомитете, белорусская сторона направила ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - Кузница Белостоцкая), а также проинформировала "о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб". Белорусская сторона сообщила также о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги", отметили в погранведомстве республики.

Ранее погранохрана Польши с 9 ноября закрыла пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов.