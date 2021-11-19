Новый локдаун и обязательная вакцинация. Как в Австрии борются с четвертой волной ковида

ВЕНА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Критическая ситуация с рекордной заболеваемостью COVID-19 и высокая загруженность больничных коек пациентами с коронавирусом вынудили австрийское правительство объявить о введении с 22 ноября общенационального локдауна для всех жителей. Это уже четвертый по счету локдаун в Австрии за пандемию, который, предполагается, должен помочь преодолеть четвертую волну коронавируса.

Локдаун будет длиться три недели и затронет все сферы общественной жизни. Закрываются объекты культуры и торговые центры, отменяются массовые мероприятия, объекты общественного питания будут работать только навынос. Ограничение на выход из дома в течение суток будет затрагивать всех жителей, при этом школы и детские сады будут принимать детей, родители которых вынуждены ходить на работу.

Покидать дом можно будет для похода на работу, учебу, за покупками в супермаркет, во избежание угрозы жизни или для прогулки. Правительство предписало работодателям перевести по возможности работников на дистанционку и вводит строгий масочный режим с масками класса FFP2 во всех закрытых помещениях.

Как заявил канцлер республики Александер Шалленберг, Австрия находится в кризисной ситуации, и новые ограничения для всех жителей должны помочь защитить систему здравоохранения.

"С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - сказал Шалленберг на пресс-конференции журналистам.

С 13 декабря локдаун не будет распространяться на привитых и переболевших, то есть с этого дня ограничения продолжат действовать только для непривитых. А пока канцлер призвал вакцинированных потерпеть и сократить все социальные контакты на 20 дней. На время локдауна предпринимателям и работникам обещано оказать финансовую помощь. Как объясняют власти, жесткие ограничения вводятся сейчас, чтобы гарантировать для привитых и переболевших возможность свободно встретить рождественские праздники в декабре в случае сокращения заболеваемости.

Подготовка к обязательной вакцинации

Власти Австрии на протяжении долгого времени исключали вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Однако теперь канцлер возложил ответственность за сложную ситуацию на противников массовой вакцинации. Он подчеркнул, что правительство долгое время считало, что людей можно убедить сделать прививку, но такой подход оказался безуспешным. В связи с этим Шалленберг объявил о подготовке к введению обязательной вакцинации, которая должна начаться с февраля 2022 года.

"Увеличение доли привитых - это наш единственный способ окончательно выйти из этого порочного круга волн вируса и дискуссий о локдауне. Мы не хотим пятой, шестой или седьмой волны, - пояснил Шалленберг. - Мы пришли к сложному решению - к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Она должна начать действовать уже с февраля 2022 года".