Джефф Монсон снимет фильм о жизни в ДНР и ЛНР в условиях силовой операции Киева

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон планирует снять фильм о жизни в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в условиях развязанного Киевом конфликта в Донбассе.

"Мы хотим показать западному миру, что эта война еще идет, люди страдают из-за этого конфликта. И мы хотим помогать людям [в Донбассе], как можем, например, делая этот фильм", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Монсон пояснил, что решил сделать фильм о республиках Донбасса, потому что ему "обидно видеть неправильную историю конфликта в западных СМИ". Он добавил, что уже встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, который поддержал его идею о фильме.

В сентябре 2016 года Монсон принял участие в многотысячном концерте в Луганске, посвященном 221-й годовщине основания города, в ходе которого получил паспорт ЛНР. Он также открыл на базе действующего Луганского авиационно-спортивного клуба школу смешанных единоборств.

Джефф Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент России Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство.