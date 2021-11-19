Более 80 млн рублей планируют выделить в Карачаево-Черкесии на жилье для сирот в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены выделить более 80 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году. Об этом рассказали ТАСС в министерстве финансов республики в пятницу.

"В проекте бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на 2022 год - 80,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 26,3 млн рублей. <…> За счет средств республиканского бюджета предусмотрено на 2022 год - 53,0 млн рублей, что на 97% больше требуемого объема софинансирования", - сообщили в министерстве.

В 2021 году для сирот республики планировалось приобрести более 60 квартир, на эти цели было выделено 84 млн рублей. В 2018-2019 годах денежные поступления из федерального и республиканского бюджетов на обеспечение жильем детей-сирот были увеличены в два раза. В 2020 году также было принято решение удвоить количество выделяемых квартир. В 2019 году было приобретено 29 квартир, в 2020 году - 53 квартиры.

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями состояли 726 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них право на получение жилого помещения наступило у 580 жителей республики.