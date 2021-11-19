В Центре им. Гамалеи заявили, что смертей от вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано

"У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет <...> смертельных случаев. То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах", - сказал он на III Московском конгрессе кардиологов.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V".