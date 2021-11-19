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В Центре им. Гамалеи заявили, что смертей от вакцинации "Спутником V" не зарегистрировано

Заместитель директора центра Денис Логунов отметил, что в Аргентине тоже нет смертельных случаев после введения вакцины

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Случаев смерти от вакцинации против новой коронавирусной инфекции "Спутником V" не зарегистрировано, заявил в пятницу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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"У нас не зарегистрировано ни одного случая [смерти], который бы комиссия рассмотрела и показала бы, что он связан с вакцинацией. Более того, у нас есть более 5 млн доз введения в Аргентине и у нас там нет <...> смертельных случаев. То есть у нас есть независимая экспертиза, которая есть в Венгрии, Аргентине, которая есть в разных странах", - сказал он на III Московском конгрессе кардиологов.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V".

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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