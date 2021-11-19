Bild: в ФРГ могут задействовать ВВС для перевозки пациентов с ковидом в другие регионы

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Германии могут быть задействованы в транспортировке тяжелобольных с COVID-19 в больницы других федеральных земель ФРГ или европейских стран. Об этом в пятницу сообщила газета Bild .

По ее данным, начальник штаба ВВС Германии проинформировал все подразделения Военно-воздушных сил о том, что Федеральная канцелярия поручила министерству обороны и ВВС быть готовыми к "оказанию помощи в перевозке пациентов с коронавирусом (5-10 человек в неделю), проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии на территории Германии". В случае полной заполненности отделений интенсивной терапии ВВС ФРГ должны использовать свои вертолеты и военно-транспортные самолеты А400М для доставки пациентов с тяжелой формой ковида в другие, менее пораженные регионы.

Подобное решение обусловлено тем, что в настоящее время во многих федеральных землях отделения интенсивной терапии в больницах полностью заполнены. Пациентов, как пишет газета, необходимо перевозить в другие регионы, а иногда даже за границу.

В свою очередь представитель Минобороны Германии подчеркнул, что "официальных заявлений об административной помощи пока не поступало, однако ведомство готовится к этому". Для транспортировки тяжелобольных, как уточняет агентство DPA, в распоряжении ВВС ФРГ имеются два специальных самолета - A310 MedEvac в Кельне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) и A400M MedEvac в Вунсторфе (федеральная земля Нижняя Саксония). Кроме того, у ВВС есть военные спасательные вертолеты.

В последние недели уровень заболеваемости COVID-19 в Германии стремительно растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 52 970. С начала эпидемии инфекция обнаружена у 5 248 291 жителя ФРГ. От последствий вызываемого коронавирусом заболевания за 24 часа умер 201 пациент. Общее число летальных исходов за все время пандемии в стране достигло 98 739.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (количество случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг рекордного значения - 340,7. В четверг он составлял 336,9, неделю назад - 263,7, а месяц назад находился на уровне 75,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - достигло 5,30 (в среду было 5,15).