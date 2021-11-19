В Ессентуках на танцевальный конкурс собрались около тысячи участников со всей страны

ПЯТИГОРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Международный танцевальный фестиваль-конкурс "Терпсихора России" собрал в Ессентуках Ставропольского края около тысячи участников со всей России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня в городском Доме культуры открылся XVI международный фестиваль-конкурс по хореографическому искусству "Терпсихора России". Он собрал свыше 30 коллективов со всей страны, около тысячи участников из Ставрополья, Краснодарского края, Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани, Москвы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что конкурс пройдет в течение двух дней. Победителей определят в субботу.

В сообщении пресс-службы сказано, что талант и мастерство танцоров по нескольким критериям (классический танец, народный танец, современно-эстрадный танец) оценивает профессиональное жюри, в которое вошли хореографы и руководители хореографических школ.

"По итогам фестиваля победители будут награждаться кубками и призами, будут присваиваться, <...> в каждой номинации, в каждой возрастной группе звания: Дипломант I, II, III степени, Лауреат I, II, III степени, "Гран-при", - сказано в пресс-релизе.