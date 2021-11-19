Грузинский омбудсмен заявила, что у Саакашвили нашли заболевание мозга

ТБИЛИСИ, 19 ноября. /ТАСС/. Консилиум врачей выявил у экс-президента республики Михаила Саакашвили, который в тюрьме более месяца назад объявил голодовку, поражение мозга. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный по правам человека Грузии Нино Ломджария.

"У Михаила Саакашвили развилось тяжелейшее осложнение - обморок в результате энцефалопатии Вернике. Для полной оценки процессов, протекающих в головном мозге необходимо МРТ-исследование", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Аппарат омбудсмена по-прежнему требует скорейшей госпитализации Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику на обследование. При этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести бывшего президента в военный госпиталь города Гори, однако для этого требуется согласие самого пациента.

Саакашвили в четверг во время встречи с адвокатами упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать, а все жизненные показатели в норме. Политик до сих пор находится в реанимационном отделении тюремной больницы.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.