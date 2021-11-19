В Выборге прошла церемония закрытия Всероссийской поисковой акции "Вахта памяти-2021"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия Всероссийской поисковой акции "Вахта памяти-2021" состоялась сегодня в Выборге. Представители поисковых объединений со всей страны возложили цветы к стеле "Город воинской славы" и на площади Выборгских полков, подвели итоги работы за год и обсудили планы на следующий сезон, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

"Ленинградская область всегда активно участвует в Вахтах памяти. И совершенно ясно почему: на нашей территории четрыре года непрерывно продолжались боевые действия. По подсчетам самих поисковиков, еще почти 400 000 бойцов не нашли своего упокоения и лежат ненайденные в лесах, полях и болотах Ленинградской области. Это страшная цифра при том, что ежегодно у нас проходит "Вахта памяти" и работает достаточно большое количество поисковых отрядов. Ежегодно мы перезахораниваем до 5 000 погибших, и, тем не менее, такие цифры остаются", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Поисковое движение" каждый год объединяет более 50 тысяч человек по всей стране. За 2021 год, по данным Всероссийского информационно-поискового центра, захоронено 18 175 человек, эксгумировано 18 184, прочитано 270 медальонов и установлено 977 имен. Возвращенные имена защитников Отечества станут известны 3 декабря - их прочтут в торжественной обстановке у вечных огней и мемориалов России.

"Чрезвычайно важно, что за итоговыми цифрами стоят восстановленные судьбы погибших защитников Отечества, считавшихся пропавшими без вести многие десятилетия. Каждый год мы возвращаем из небытия новые и новые имена, со всеми воинскими почестями захораниваем погибших за Родину бойцов и командиров, передаем весточки об их судьбах семьям и землякам", - сообщила Елена Цунаева, руководитель ООД "Поисковое движение России".

Начало движению было положено в 1960-1970-х годах, однако массовое участие граждан началось лишь в 1988 году. В это время были организованы первые "Вахты памяти", направленные на розыск и перезахоронение павших в боях с фашистами солдат. Более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1990 года, установлено более 7 тысяч имен.