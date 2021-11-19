Пассажиропоток на железнодорожном транспорте ЕС сократился вдвое из-за пандемии

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте ЕС в 2020 году достиг 223 млрд пассажиро-километров, что на 46% меньше, чем в позапрошлом году. Об этом в пятницу сообщил Евростат.

Исследователи связывают эти изменения с введением в 2020 году в странах Евросоюза строгих карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией COVID-19. Особенно значительным было падение во втором и четвертом квартале 2020 года (-74% и -54% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года).

Во всех странах Евросоюза в прошлом году зафиксировано значительное сокращение числа пассажиров на железнодорожном транспорте. Наибольшее снижение было зарегистрировано в Ирландии (на 64%) и в Италии (на 57%). В семи странах блока зарегистрировано падение более чем на 40%, а в девяти - на 30-40%. Наименьшее сокращение пассажиропотока наблюдалось в Эстонии (-29%), Румынии (-28%) и Болгарии (-21%).

Исследователи отмечают, что грузовой железнодорожный транспорт ЕС в прошлом году пострадал меньше от пандемии: объем перевозок (в тонно-километрах) сократился лишь на 6% по сравнению с показателем 2019 года. В некоторых странах зафиксирован рост грузоперевозок. Ирландия показала самый высокий результат (+30%), за ней следует Болгария (+19%).

Однако снижение железнодорожных грузоперевозок наблюдалось в большей части стран ЕС. Наиболее значительное сокращение продемонстрировали Латвия (-42%), Эстония (-26%), Люксембург (-18%), Испания (-17%) и Румыния (-16%).