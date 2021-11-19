Регулятор США одобрил использование бустерных доз Moderna и Pfizer для совершеннолетних

ТАСС, 19 ноября. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата корпорации Moderna для всех совершеннолетних жителей страны. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

"Разрешение на использование единичной бустерной дозы вакцины Moderna или Pfizer - BioNTech против COVID-19 для лиц в возрасте 18 лет и старше помогает обеспечить постоянную защиту от COVID-19 и его серьезных последствий", - заявила представитель FDA Джанет Вудкок.

Бустерную дозу можно будет получить не менее чем через шесть месяцев после первых двух компонентов. При ревакцинации препаратом Moderna будет вводиться половина дозы для первичной вакцинации.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 47,5 млн случаев заражения коронавирусом, 768 703 человека умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.