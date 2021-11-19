Александра Серова выписали из больницы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский певец Александр Серов выписали из больницы, где он провел более месяца. Об этом сообщил ТАСС в пятницу его директор Александр Федорков.

"Выписался, едет домой", - сказал Федорков.

По данным "Комсомольской правды", 67-летний певец в октябре был госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. Ранее Федорков сообщил ТАСС, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный.

Серов - исполнитель таких песен, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".