В Петербурге завершилась донорская неделя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Международный день студента в Петербурге отметили масштабной акцией - XVII "Городской молодежный день донора", мероприятие проходило с 15 по 18 ноября, в пятницу кровь сдали молодые чиновники в "Невской Ратуше". Всего приняли участие 585 человек, что выше показателей предыдущей акции, об этом в пятницу сообщила ТАСС пресс-секретарь благотворительной организации "Фонд Доноров" Анастасия Петухова.

"За четыре дня у нас 527 доноров сдали кровь, соответственно, это 237 литров крови. Эта кровь поможет (по формуле один донор помогает трем пациентам) 1 581 пациенту. Мы сравниваем с апрельской акцией, так как молодежный день донора проходит два раза в год, и в апреле у нас было 400 доноров, мы рады, что в ноябре больше людей получилось мотивировать сдавать кровь", - рассказала она. Как отметила Петухова, сегодня в "Невской Ратуше" приняли участие в акции 58 чиновников, вместе с ними общее количество составило 585 человек.

По ее мнению, к увеличению числа участников привела активная работа студентов в своих донорских ячейках внутри вузов. "Благодаря тому, что наши коллеги из фонда "Страна помогает" проводили обучение [для студентов], у нас образовались как новые ячейки, так активизировались и старые, поэтому они очень активно в ноябре сдавали кровь", - добавила она.

По словам Петуховой, также во время акции "Городской молодежный день донора" в регистр доноров костного мозга вступили девять человек. Такое небольшое количество объяснимо тем, что в Петербурге уже три недели проходит фестиваль "Донорский уикенд" от фонда "Страна помогает", где люди активно это делают в выходные дни. "Благодаря информированию, конечно же люди узнают о том, что это вообще возможно, и наша главная цель показать людям, что это не страшно, это не больно, и стать донором костного мозга не сложнее, чем сдать кровь, потому что это делается также через вену, единственное, что процедура длиннее по времени", - рассказала она.

Осенний "Городской молодежный день донора" проходит уже в 17 раз с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. В этот раз в мероприятии были задействованы 12 отделений переливания крови Петербурга и области.