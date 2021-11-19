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Вход в здания органов власти на Кубани будет возможен только по QR-коду

В регионе вакцинировались 74% государственных и муниципальных служащих

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Доступ в здания органов власти и самоуправления Краснодарского края будет возможен только при наличии QR-кода о вакцинации, о перенесенном заболевании или справки о медотводе, в том числе, для сотрудников. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Обсудили и вакцинацию государственных и муниципальных служащих. Сегодня привиты всего около 74% сотрудников. Считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя. Поэтому вход в здание органов власти и местного самоуправления для не вакцинированных служащих будет ограничен. Исключение - наличие QR-кода о перенесенном заболевании или справка о медотводе", - написал Кондратьев.

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