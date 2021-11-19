Кузнецова: поправки президента о повышении прожиточного минимума важны для семей с детьми

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума направлены в том числе на поддержку семей с детьми, поскольку от величины минимума зависит размер отдельных социальных выплат. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия".

"Предложение президента об индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 2022 год выше уровня инфляции важно для многих категорий граждан - семей с детьми, пенсионеров, других получателей мер социальной поддержки. От величины прожиточного минимума зависит размер части социальных выплат, его повышение на 8,6% приведет к заметному росту пособий для миллионов людей. С этим показателем напрямую связано и право семей с детьми на получение отдельных выплат", - сказала она.

По мнению парламентария, увеличение прожиточного минимума и МРОТ становится еще одним шагом к защите благополучия семей с детьми, созданию целостной системы их поддержки. "Мы, конечно, поддерживаем эти инициативы, будем добиваться скорейшего принятия этих поправок", - приводятся ее слова в сообщении.

Ранее замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что единороссы поддержат внесенные президентом поправки к проекту федерального бюджета о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Исаев напомнил, что прожиточный минимум - крайне важный индикатор, который используется для расчета социальных пособий. В частности, "пенсионеры, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, получают доплату по прожиточному минимуму", пояснил он.

Предложения главы государства

Поправки президента о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6% поступили в Думу в пятницу, их уже поддержал профильный комитет по бюджету и налогам.

Путин в четверг на совещании по социальным вопросам сообщил о намерении внести в Госдуму поправки к проекту бюджета о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.

На совещании глава государства констатировал, что в проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, но этого недостаточно. Путин предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тысяч 654 рублей в месяц, что на одну тысячу рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 тысяч 890 рублей в месяц.