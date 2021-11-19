В Центре им. Гамалеи заявили, что препарат от ковида показал высокий защитный потенциал

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Препарат против ковида на основе моноклональных антител, разработанный Центром им. Гамалеи, на этапе доклинических исследований показал высокий защитный потенциал. Клинические исследования могут начаться в начале следующего года, сообщил в пятницу ведущий сотрудник ГУ НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Дмитрий Щебляков.

"В нашем центре мы разработали свой оригинальный препарат. Он состоит из смеси двух антител, разных по своей структуре и происхождению. Такая комбинация на самом деле позволяет нейтрализовать все имеющиеся на сегодняшний день штаммы. И на трансгенной модели мы показали довольно высокую протективность такого препарата", - сказал он на III Московском конгрессе кардиологов.

Щебляков сообщил, что сейчас завершаются доклинические исследования препарата. "Я надеюсь, что в начале следующего года мы уже перейдем к клиническим исследованиям, экспериментам на здоровых, а потом и с добровольцами с ковидом", - заключил он.