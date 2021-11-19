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Пандемия COVID-19

В Центре им. Гамалеи заявили, что препарат от ковида показал высокий защитный потенциал

Его клинические исследования могут начаться в начале 2022 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Препарат против ковида на основе моноклональных антител, разработанный Центром им. Гамалеи, на этапе доклинических исследований показал высокий защитный потенциал. Клинические исследования могут начаться в начале следующего года, сообщил в пятницу ведущий сотрудник ГУ НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Дмитрий Щебляков.

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"В нашем центре мы разработали свой оригинальный препарат. Он состоит из смеси двух антител, разных по своей структуре и происхождению. Такая комбинация на самом деле позволяет нейтрализовать все имеющиеся на сегодняшний день штаммы. И на трансгенной модели мы показали довольно высокую протективность такого препарата", - сказал он на III Московском конгрессе кардиологов.

Щебляков сообщил, что сейчас завершаются доклинические исследования препарата. "Я надеюсь, что в начале следующего года мы уже перейдем к клиническим исследованиям, экспериментам на здоровых, а потом и с добровольцами с ковидом", - заключил он.

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