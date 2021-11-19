В Дагестане завершили строительство нового газопровода к селу Аданак

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана завершили строительство нового газопровода протяженностью 14,3 км к селу Аданак Карабудахкентского района. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

Ранее жители указанного муниципалитета обращались в адрес руководства Республики Дагестан с жалобой на неполноценную работу функционирующего газопровода в зимнее время.

"Строительство подводящего газопровода высокого давления общей протяженностью 14,3 км к селу Аданак Карабудахкентского района завершено. Данная работа позволит обеспечить стабильное газоснабжение потребителям указанного населенного пункта", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в этой связи Минэнерго и ЖКХ республики было дано поручение завершить строительство обозначенного газопровода в текущем году в рамках подпрограммы "Газификация населенных пунктов Республики Дагестан" и государственной программы РД "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Дагестан".