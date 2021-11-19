Бабиш: в Чехии не будет обязательной вакцинации от ковида

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Чехия не последует примеру Австрии и не будет вводить общенациональный локдаун для всех жителей, а также обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Об этом заявил в пятницу журналистам и. о. премьер-министра республики Андрей Бабиш.

"Чехия ни в коем случае не последует примеру Австрии", - подчеркнул он, комментируя объявленные в пятницу в соседней стране меры.

Между тем Бабиш в четверг проинформировал, что с предстоящего понедельника в Чехии водится локдаун для граждан, которые не привились от коронавируса или не переболели вызываемым им заболеванием. Он должен продлиться до конца февраля 2022 года. Одновременно в школах и вузах республики будет проводиться регулярное тестирование учеников на COVID-19. Предприятия и фирмы также будут обязаны проводить тесты сотрудников.

Чешские власти запретили непривитым доступ в общественные места. Они смогут посещать лишь аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости, а также врачей и, при наличии справки о негативном тесте на ковид, место работы, если работодатель не переведет их на удаленный режим, на чем настаивает правительство.

В пятницу канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна из-за сложной ситуации с распространением коронавируса начинает подготовку в введению обязательной вакцинации от COVID-19. По его словам, такая мера должна быть осуществлена с февраля 2022 года. Шалленберг сообщил также, что с 22 ноября страна вводит общенациональный локдаун для всех жителей страны. Ранее австрийское правительство ввело с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19.