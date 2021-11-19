В Ишме зарегистрировали очаг африканской чумы свиней

ТЮМЕНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ишиме Тюменской области. Карантин ввелин с 19 ноября на объекте, где зарегистрировали вспышку, говорится в пятницу в сообщении регионального оперативного штаба.

"Карантин по африканской чуме свиней установлен на инфицированном объекте в Ишиме с 19 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", - говорится в сообщении.

Согласно тексту постановления, имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней, а также их переработки, где поставили диагноз африканской чумы свиней, уничтожат по ветеринарным правилам.

Управление ветеринарии Тюменской области разработает и утвердит план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни.

В регионе также сохраняется напряженная ситуация по причине вспышки другой инфекции - высокопатогенного птичьего гриппа. С 13 октября на птицефабрике "Боровская" ввели карантин, а все поголовье птицы на производстве уничтожают. Дым от сжигания продукции неоднократно отмечали в некоторых районах Тюмени. Режим ЧС в поселках Боровский и Андреевский снимут после завершения всех дезинфекционных мер.