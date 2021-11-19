Росгидромет предупредил о непогоде с дождем и снегом в ЦФО

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росгидромет выпустил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Центральном федеральном округе 20 ноября. Прогнозируются снег, дождь, ветер до 15-24 м/с, выпадение 10-20 мм осадков, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"20 ноября ожидается прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений. <…> На территорию ЦФО циклон принесет снег и дождь, что вызовет налипание мокрого снега на линиях электропередачи, деревьях, сооружениях и конструкциях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер в период непогоды усилится до 15-20 м/с, днем на западе и юге ЦФО - местами до 24 м/с. "Количество выпавших за сутки осадков составит 10-20 мм", - поясняет пресс-служба.