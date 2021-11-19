Разработчик "Спутника V" считает полезным комбинирование зарубежных и российских вакцин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Допуск зарубежных вакцин против новой коронавирусной инфекции на территорию России возможен, в частности, потому что комбинации различных вакцинных препаратов могут давать хорошие результаты по защите от ковида. Такое мнение в пятницу высказал ведущий сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Дмитрий Щебляков в ходе III Московского конгресса кардиологов.

"Конечно. Мое мнение - чем больше вакцин, тем лучше", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли официально открыть возможность в РФ прививаться другими препаратами.

Щебляков напомнил, что Центр им. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) уже проводил исследования комбинаций вакцин, например с британским препаратом AstraZeneca, китайским Sinovac и Pfizer. "Мы видим, что комбинированное сочетание разных вакцин, сделанных по разным технологиям, дает только преимущество", - сказал он.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев поделился с ТАСС мнением, что иностранные вакцины от коронавируса в случае допуска их в России, скорее всего, будут использоваться в частной медицине, а их высокая стоимость может существенно сократить круг тех, кто сможет их себе позволить.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н".