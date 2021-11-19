В постпредстве Дагестана рассказали, с какими проблемами сталкиваются дагестанцы в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Связанные с трудоустройством вопросы стали наиболее многочисленными и актуальными при обращении в постоянное представительство Дагестана. Об этом сообщил ТАСС врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ Владислав Толстюк.

"Одной из острых проблем, с которыми сталкиваются дагестанцы в городе Москве, является вопрос трудоустройства", - сказал он.

Для решения проблемы с трудоустройством граждан из Дагестана в Москве в 2014 году в постпредстве было создано агентство по трудоустройству.

"Молодежь самостоятельно в поисках работы принимает участие в конкурсах "Мой Дагестан", "Кадровый резерв РФ" и многих других. Успешные выпускники московских вузов трудоустраиваются в Москве в различных структурах, начиная с федеральных министерств и ведомств, заканчивая дипломатической службой за пределами страны. Есть те, которые открывают свой бизнес и находят себя в этом деле. У молодежи сейчас много возможностей", - сказал Толстюк.