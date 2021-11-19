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ГАИ Москвы составила типичный портрет пострадавшего в ДТП

Это мужчина в возрасте от 46 лет, водительский стаж свыше десяти лет, представитель рабочей профессии, образование среднее специальное
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Типичный социальный портрет пострадавшего в авариях на дорогах Москвы - мужчина, старше 46 лет, рабочей профессии, с водительским стажем более 10 лет, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"По итогам января-октября текущего года социальный портрет пострадавшего в дорожно-транспортных происшествиях участника дорожного движения выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 46 лет, водительский стаж свыше десяти лет, работник рабочей профессии, образование среднее специальное ", - говорится в сообщении.

Как правило, на момент аварии такой пострадавший находится за рулем менее часа. Чаще всего такие водители страдают в авариях по вине других водителей с аналогичным стажем.

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