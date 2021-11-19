Власти одного из штатов Индии запретили продажу алкоголя без прививки от COVID-19

Как отмечает издание, продавцы в ликеро-водочных магазинах не будут требовать от покупателей предъявлять сертификаты о прививке, им достаточно будет на словах сообщить о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19. "Никакого доказательства о полной вакцинации не требуется, только словесное подтверждение. Те, кто пьют, не лгут", - сказал в интервью газете служащий районного департамента по акцизам Р. П. Кирар.

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти округа Кхандва в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш запретили продавать алкогольные напитки тем, кто не сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета Hindustan Times .

Указ администрации Кхандвы о продаже алкогольных напитков только привитым гражданам коснется 55 индийских и 19 иностранных винных магазинов. "Спиртное может продаваться только тем покупателям, которые получили две дозы препарата от коронавируса", - приводит выдержку из документа газета.

Таким образом власти индийского округа стремятся увеличить темпы вакцинации от COVID-19. Всего в Кхандве проживают более 1,3 млн человек. По данным департамента здравоохранения Мадхья-Прадеш, за последние сутки в штате выявлено лишь семь новых случаев заражения коронавирусом.

Федеральные власти Индии поставили цель привить от коронавируса все взрослое население (940 млн человек) до конца года. В республике прививают тремя вакцинами, в том числе российской "Спутник V". Ранее индийский Минздрав сообщил, что от коронавируса уже привиты более 40% граждан старше 18 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Индия остается второй после США страной в мире, где выявлено больше всего инфицированных коронавирусом - более 34,4 млн человек. По числу умерших от COVID-19 она занимает третью строчку (465 тыс. смертей).